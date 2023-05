Reklama

Sąd uznał Guo (właśc. Yanga Maodonga) za winnego zniewagi chińskiego systemu politycznego i podżegania do obalenia władzy. Guo zapowiedział odwołanie się od wyroku – poinformował w oświadczeniu brat skazanego.

Przykuł uwagę świata za sprawą swoich działań przeciwko korupcji i cenzurze

Guo Feixiong przykuł uwagę świata za sprawą swoich działań przeciwko korupcji i cenzurze oraz informacjom o złym traktowaniu w chińskim więzieniu podczas odsiadywania poprzednich wyroków.

W związku z bieżącą sprawą Guo został formalnie aresztowany w styczniu 2022 pod zarzutem "podżegania do obalenia władzy państwowej". Rok wcześniej, w styczniu 2021, służby celne na lotnisku w Szanghaju nie pozwoliły mu na wejście na pokład samolotu, którym miał lecieć do Stanów Zjednoczonych do poważnie chorej żony. Jako powód podano podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

"Dzisiaj dyplomatom amerykańskim zablokowano możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej Guo Feixionga, prawnika, który stanął przed sądem w Kantonie za pokojowe działania adwokackie" - poinformowała w czwartek ambasada USA w Chinach za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. Czterech dyplomatów proszących o zachowanie anonimowości przekazało agencji Reutera, że dyplomaci Kanady, Danii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii również nie zostali wpuszczeni na salę rozpraw.

Szczegóły dotyczące zarzutów postawionych Guo nie są znane. Jego prawnik odmówił komentarza. Do sprawy nie odniosły się także sąd ludowy w Kantonie i chińskie ministerstwo spraw zagranicznych – informuje agencja Reutera.

Chiny zaostrzyły represje wobec dysydentów

Chiny zaostrzyły represje wobec dysydentów, odkąd przewodniczący Xi Jinping doszedł do władzy w 2012 r. Grupy prawników twierdzą, że w ostatnich latach zatrzymano setki prawników i działaczy.

Departament Stanu USA informował wcześniej, że Guo poddawany był "wieloletniemu złemu traktowaniu, uwięzieniu, rutynowemu nękaniu i inwigilacji oraz odmawiano mu podróży zagranicznych z powodu jego pokojowego rzecznictwa w imieniu narodu chińskiego".

Guo Feixiong należy do grupy intelektualistów zabiegających o reformy systemu politycznego i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Od lat aktywnie wspiera mieszkańców prowincji Guangdong w odwoływaniu się od nakazów wysiedlenia i wyburzania domów oraz w innych przypadkach naruszania praw obywatelskich przez władze. Należy do grupy Weiquan, tzw. bosych prawników, skupiającej ludzi bez formalnego wykształcenia prawniczego, którzy zdobytą samodzielnie wiedzę z tego zakresu wykorzystują do świadczenia bezpłatnych usług prawnych i pomocy obywatelom.

Guo dotychczas spędził w więzieniu w sumie 11 lat, odsiadując dwa wyroki. W listopadzie 2007 r. został skazany na pięć lat więzienia za "nielegalną działalność gospodarczą". Było to następstwem świadczenia pomocy prawnej i wsparcia organizacyjnego mieszkańców wioski Taishi w prowincji Guangdong, którzy dążyli do usunięcia lokalnego wójta, oskarżonego o korupcję.

Jak podaje organizacja Frontline Defenders, Guo stwierdził po zwolnieniu z więzienia w 2011 r., że sposób, w jaki był traktowany w areszcie, "przekracza ludzką wyobraźnię". Miał być przykuty do drewnianego łóżka przez 42 dni i wieszany nago pod sufitem za ramiona, podczas gdy policja raziła go prądem. W 2015 r. skazano go na sześć lat za "gromadzenie tłumów w celu zakłócenia porządku społecznego" i "prowokowanie kłótni i wszczynanie zwad" w związku z udziałem w demonstracji przeciwko cenzurze, która odbyła się przed siedzibą jednej z kantońskich gazet w styczniu 2013 r.