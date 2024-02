Podróż będzie stanowić "drugą rundę wysiłków dyplomatycznych w poszukiwaniu politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie" –podało chińskie MSZ w oświadczeniu, precyzując, że Li uda się do Francji, Niemiec i Polski.

Li Hui, odznaczony w 2019 roku Orderem Przyjaźni przez Władimira Putina po 10 latach pełnienia funkcji ambasadora ChRL w Moskwie, jest najwyższym rangą przedstawicielem władz ChRL, który odwiedził Ukrainę od początku inwazji zbrojnej Rosji na ten kraj w lutym 2022 roku. Uczynił to w maju 2023 roku.

Powtórka zeszłorocznej wizyta

Zeszłoroczne tournée Li po Europie, które obejmowało także Ukrainę i zakończyło się w Rosji, zostało sceptycznie odebrane przez europejskich dyplomatów. Kwestionowali oni - w ocenie obserwatorów - wiarygodność Chin jako neutralnego mediatora.

Zachód krytycznie ocenia chińską dyplomację w kwestii Ukrainy. Chociaż wzywa ona do poszanowania integralności terytorialnej wszystkich krajów, w tym Ukrainy, to Pekin nigdy publicznie nie potępił rosyjskiej inwazji ani nie wezwał Moskwy do wycofania wojsk.

Chiny i Rosja podzielają wspólną chęć przeciwdziałania temu, co postrzegają jako amerykańską hegemonię. Pod tym względem Pekin i Moskwa zbliżyły się do siebie politycznie i gospodarczo w ciągu ostatnich dwóch lat.

