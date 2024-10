Chińskie działania odwetowe

“Chiny sprawdzają możliwości, w tym podniesienie ceł na importowane z Unii Europejskiej auta o dużej pojemności silnika” – czytamy we wtorkowym oświadczeniu chińskiego ministerstwa handlu. Resort w tym samym dokumencie dodał, że zastrzega sobie prawo do obrony chińskich firm.

Z kolei w osobnym dokumencie resort handlu stwierdza, że od 11 października importerzy brandy z Unii Europejskiej będą musieli płacić depozyt wysokości 39 proc. wartości brandy.

Działania skierowane przeciw europejskim eksporterem samochodów i brandy to odwet Chin na Unii Europejskiej, która wprowadziła wcześniej cła wysokości 45 proc. na chińskie auta elektryczne na okres 5 lat.

Negocjacje Brukseli i Pekinu

Rozmowy Pekinu z Brukselą ws. relacji handlowych wciąż trwają, więc wtorkowe oświadczenia z Państwa Środka są interpretowane jako próba wywarcia nacisku na Unię Europejską, aby ta znalazła jednak inne alternatywne wobec ceł rozwiązania.

Napływające z Pekinu informacje zdążyły już wywrzeć wpływ na rynki. Akcje europejskich producentów samochodów i producentów brandy spadły. W przypadku BMW odnotowano 3-proc. spadek, zaś papiery Grupy Mercedes-Benz straciły 2,6 proc. Z kolei produkująca brandy Remy Cointreau SA spadła ponad 8 proc. na akcji.

Komisja Europejska do końca tego miesiąca musi opublikować ostateczne wyniki dochodzenia. Gdy to nastąpi, wtedy w życie wejdą cła na chińskie auta elektryczne. Chińskie media państwowe ostrzegały wcześniej, że Pekin odpowie w analogiczny sposób na działania UE, co potwierdza dzisiejsze oświadczenie chińskiego resortu handlu.

Cios we francuskich producentów brandy

Jeśli chodzi o brandy, większość trunku Chiny importują z Francji, która głosowała za nałożeniem przez UE ceł na chińskie auta elektryczne. W chińskim ogłoszeniu z wtorku wymienia się z nazwy producentów trunku, m.in. Remy Cointreau SA i Pernod Ricard SA.

Chiny ogłosiły dochodzenie ws. europejskiej brandy w styczniu tego roku – zaraz po tym, jak Unia Europejska rozpoczęła dochodzenie ws. chińskich dopłat do aut elektrycznych. Władze Państwa Środka zastrzegły w sierpniu, że znalazły dowody na praktyki dumpingowe po stronie europejskich producentów alkoholi, ale wówczas wstrzymały się z nałożeniem ceł.