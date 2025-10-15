Konflikt o model służby

Według doniesień mediów do eskalacji napięć w koalicji doszło we wtorek wieczorem. Chadecy z CDU/CSU i socjaldemokraci w ostatniej chwili odwołali zapowiedzianą konferencję prasową poświęconą nowemu modelowi służby wojskowej. Jak poinformowała dpa, pierwotne porozumienie – zakładające pobór w drodze losowania w razie braku ochotników – nie uzyskało poparcia frakcji SPD w Bundestagu ani ministra obrony, socjaldemokraty Borisa Pistoriusa, który miał podburzać partyjnych kolegów.

Wiceszef frakcji chadeków w Bundestagu Norbert Roettgen zarzucił Pistoriusowi „destrukcyjne” zachowanie. „Nie rozumiem, jak minister obrony może w taki sposób torpedować proces legislacyjny i zachowywać się tak destrukcyjnie” – powiedział w rozmowie z portalem grupy redakcji RND.

Pistorius odparł zarzuty w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiegel”. Podkreślił, że jego zastrzeżenia dotyczą faktu, że „dwa podstawowe punkty projektu ustawy zostały zmienione, nim został on oficjalnie przedłożony Bundestagowi”.

Pistorius: Wszyscy młodzi mężczyźni powinni profilaktycznie trafiać na badania lekarskie

Według dziennika „Die Welt” Pistorius postulował, by wszyscy młodzi mężczyźni byli profilaktycznie kierowani na badania lekarskie. Dzięki temu – w razie potrzeby – władze miałyby pełny obraz zdolności fizycznej osób objętych obowiązkiem służby wojskowej.

W wydanym w środę oświadczeniu Pistorius zaznaczył, że nie po raz pierwszy zgłaszał wątpliwości. „We wtorek powiedziałem w klubie parlamentarnym: »Można to wszystko zrobić, ale jako minister obrony chcę jasno powiedzieć, że mam poważne obawy co do niektórych kwestii«” - oznajmił. „Następnie konferencja prasowa została odwołana. Uważam, że wszystko to jest znacznie mniej dramatyczne, niż się obecnie przedstawia” – dodał.

Mimo sporu obie partie zapowiedziały, że Bundestag zajmie się projektem w czwartek.

Nowy model służby wojskowej

Nowy model służby wojskowej wzorowany jest na rozwiązaniach duńskich: w pierwszej kolejności powoływani mają być ochotnicy, a w razie ich niewystarczającej liczby – młodzi mężczyźni wyłonieni w drodze losowania. Wylosowani następnie mają przejść badania lekarskie i odbyć co najmniej sześciomiesięczną służbę.

Braki kadrowe w Bundeswehrze

Bundeswehra zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. Rząd planuje zwiększyć liczebność sił zbrojnych z obecnych 180 tys. do 260 tys. żołnierzy, by sprostać wymogom NATO i wzmocnić zdolności obronne kraju. Docelowo potrzebnych będzie także około 200 tys. rezerwistów.

Spór o nowy model służby wojskowej to kolejne źródło napięć w niemieckiej koalicji po konflikcie wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W lipcu część deputowanych CDU/CSU sprzeciwiła się kandydatce zaproponowanej przez SPD, uznając jej poglądy za zbyt liberalne – mimo wcześniejszego porozumienia w tej sprawie.

