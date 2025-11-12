Nowe centrum danych w miejscowości Dietzenbach

W ramach inwestycji powstać ma nowe centrum danych w miejscowości Dietzenbach w Hesji. Rozbudowane mają zostać także istniejące już ośrodki Google'a w Monachium, Berlinie, Frankfurcie nad Menem oraz Hanau.

Prognozy zatrudnienia do 2029 roku

Firma Google ma swoje oddziały w Niemczech od 2001 roku, obecnie zatrudnia tu ponad 3 tys. pracowników. Według szacunków nowe inwestycje spowodują, że do 2029 roku zatrudnionych w Google'u w RFN będzie nawet 9 tys. osób.

Przy decyzji amerykańskiego koncernu rolę odegrał dostęp do źródeł odnawialnych. Wraz ze wzrostem energochłonnych mocy obliczeniowych firma realizuje politykę minimalizowania wpływu swojej działalności na klimat, ogranicza swój ślad węglowy.

Znaczenie odnawialnych źródeł energii

- To prawdziwa inwestycja w przyszłość. W innowację, sztuczną inteligencję, neutralną klimatycznie transformację oraz miejsca pracy w Niemczech - skomentował decyzję wicekanclerz Lars Klingbeil, cytowany przez dpa.

Przedstawiciele rządu w Berlinie interpretują wybór Niemiec na lokalizację biznesu jako sygnał atrakcyjności inwestycyjnej. Minister cyfryzacji Karsten Wildberger uznała, że decyzja Google'a pokazuje, iż jej kraj stwarza dobre warunki dla cyfrowych gigantów. - Chcemy, by Niemcy stały się wiodącą lokalizacją centrów danych w Europie – zapowiedziała.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)