Jak wygląda sytuacja gospodarcza Niemiec?

Według analizy OSW sytuacja gospodarcza Niemiec nie jest aktualnie dobra. Wszelkie wzrosty zatrzymały się pod koniec 2022 roku, a później państwo zmagało się z recesją. Wszystko jednak wskazywało na to, że bieżący rok może coś zmienić – i choć rzeczywiście prognozy są wzrostowe, to jednak przewidywany wzrost jest niewielki (0,2–0,5 proc.).

Czy sytuacja gospodarcza Niemiec jest naprawdę bardzo zła?

Głosy o kryzysie są prawdziwe, jednak często nieco przerysowane. Jak możemy przeczytać w analizie OSW: "[…] mówienie o schyłku gospodarczej potęgi Niemiec jest zdecydowanie na wyrost. Nie doświadczają one ani krachu z dużym spadkiem PKB, ani eksplozji bezrobocia, ani załamania finansów państwa".

Przede wszystkim należy podkreślić i zauważyć, że główne czynniki, które wpłynęły na kryzys, dzisiaj są już słabsze, a Niemcy wciąż mają atuty, które mogą przywrócić dobrą sytuację gospodarczą.

Powody kryzysu gospodarczego w Niemczech

Jak czytamy w analizie OSW, do kryzysy doprowadziły między innymi takie czynniki jak wzrost inflacji, cen energii oraz załamanie koniunktury globalnej.

Ponadto na sytuację gospodarczą wpłynęła też pandemia. Niemieckie firmy, które były zorientowane na eksport, zostały zablokowane. Łańcuch dostaw był zaburzony. Na całym świecie odczuwano negatywne zmiany. I choć mijają już 4 lata, to skutki są odczuwalne. Kiedy już gospodarka powoli się odradzała, kolejnym ciosem była wojna w Ukrainie, której konsekwencją była bardzo wysoka inflacja i wzrost cen energii.

Ponadto, jak czytamy w przytaczanej analizie: "RFN zmaga się z coraz silniejszym wpływem demografii, nadmiernym uzależnieniem od koniunktury globalnej, drogą energią oraz koniecznością dostosowania się do nowych technologii".

Trudno pominąć również zbyt dużą biurokrację, wysokie podatki dla firm i coraz więcej konkurentów na rynku. Można tutaj wspomnieć chociażby o Chinach, które produkują coraz więcej, a swoje produkty eksportują na cały świat.

Jakie są szanse na poprawę sytuacji Niemiec?

Choć kryzys jest znaczny, to według informacji zawartych w analizie OSW prognozy na 2024 rok wskazują, że sytuacja gospodarcza Niemiec może się poprawić. Niemcy eksportują towary głównie do Unii Europejskiej, a ta stopniowo ożywa. Ponadto coraz stabilniejsza jest gospodarka światowa.

Spadła też inflacja, która w 2022 roku średnio wynosiła do 9 proc., a według danych z lutego 2024 roku spadła do 2,5 proc. Jest najniższa od połowy 2021 roku.

Prognozy dla niemieckiego przemysłu

Analiza OSW podkreśla również, że sytuacja niemieckiego przemysłu może być aktualnie dwojako interpretowana. Jedna z prognoz mów o tym, że tak głęboki kryzys może sprawić, że wszystkie osiągnięcia Niemiec na tym polu mogą stanąć pod znakiem zapytania.

Jednak inna interpretacja stanowi o tym, że kryzys to zmiana strukturalna, której nie dało się uniknąć i choć przez to mogą upaść niektóre branże, to być może spowoduje to powstanie nowych nisz, produktów i usług. Według OSW "[s]zanse na ziszczenie się tego scenariusza wydają tym większe, że Niemcy dysponują kilkoma istotnymi atutami".

Słaby punkt. Polityka negatywnie wpływa na gospodarczą sytuację Niemiec

Jednym z czynników, który sprawia, że nasi sąsiedzi wolno wychodzą z kryzysu, jest polityka. Kryzys wystąpił na wielu polach, więc konieczne jest znalezienie rozwiązań w wielu zakresach – między innymi energii, postępu technologicznego czy demografii. A nie jest to proste, bo jak wskazuje OSW przeszkodą są "permanentne kampanie wyborcze do parlamentów krajów związkowych, długa ścieżka legislacyjna oraz skomplikowany podział kompetencji między landami i centrum".

Ponadto politycy nie mogą dość do porozumienia, spory są nawet wewnątrzkoalicyjne, a to również może destabilizować. "Jeśli więc Niemcy wrócą na ścieżkę wzrostu, to nie dzięki działaniom polityków, lecz mimo nich" – czytamy.