Istnieje kilka programów wspierających inwestycje w poprawę termomodernizacji domów jednorodzinnych. Najważniejsze z nich to programy Czyste Powietrze, Czyste Powietrze Plus, oraz ulga termomodernizacyjna. Z tych programów można uzyskać różne formy dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna

Każdy posiadacz lub współposiadacz domu, który został oddany do użytku, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W ramach tej ulgi możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty nawet do 53 000 zł. Istotne jest, że ulga ta przysługuje każdemu współwłaścicielowi domu. Jeśli zatem dom jest wspólną własnością małżonków, oboje mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 2 x 53 000 zł, czyli 106 000 zł. Ulga termomodernizacyjna może być odliczona w zeznaniu podatkowym od:

dochodu opodatkowanego zgodnie z zastosowaną skalą podatkową,

dochodu opodatkowanego stałą stawką podatku,

przychodu podlegającemu opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Koszty związane z ociepleniem domu muszą być udokumentowane fakturami VAT. Faktura powinna być wystawiona na właściciela domu, a w przypadku wspólnoty majątkowej - na jednego z jej współwłaścicieli. Realizacja inwestycji termomodernizacyjnej powinna być zakończona w ciągu trzech lat od momentu poniesienia pierwszego kosztu.

Program Czyste Powietrze

Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym z osobną księgą wieczystą, mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na ocieplenie domu.

Głównym celem tego programu Czyste Powietrze jest zastąpienie przestarzałych kotłów opalanych paliwami stałymi nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. Jednakże dotacja może być również przyznana wyłącznie na ocieplenie budynku, choć jej wysokość jest niższa niż w przypadku łączenia obu inwestycji (największe kwoty dostępne są dla tych, którzy inwestują w pompę ciepła wraz z fotowoltaiką oraz inne prace związane z termomodernizacją). Jest to zatem korzystniejsze rozwiązanie, aby uzyskać najwyższe możliwe dofinansowanie.

W ramach tego programu istnieją trzy poziomy dofinansowania, zależne od dochodów. Dotacja na samo ocieplenie budynku może wynosić:

W podstawowym poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych,

W podwyższonym poziomie do 75% kosztów kwalifikowanych,

W najwyższym poziomie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Po wykonaniu izolacji przegród zewnętrznych budynek musi spełniać aktualne wymogi dotyczące termoizolacyjności, określone w obowiązujących Warunkach Technicznych WT21.

Wsparcie finansowe oraz poziom dotacji waha się od 40% do 100%. W przypadku najszerszego zakresu inwestycji dopłata może sięgać nawet do 135 000 zł. W tym wariancie wymagana jest także wymiana źródła ciepła na pompę ciepła. Jeśli inwestor zdecyduje się na inne źródło ogrzewania, może otrzymać wsparcie do wysokości 115 000 zł. Ponadto przewidziano dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1200 zł na wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego.

Wysokość dofinansowania zależy zarówno od zakresu planowanej inwestycji, jak i dochodu wnioskodawcy. Osoby, których miesięczny dochód na osobę wynosi 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym - mogą ubiegać się o najwyższą kwotę wsparcia.

Osoby o niższych dochodach, których średnie miesięczne dochody na osobę nie przekraczają 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym mogą liczyć na nieco niższy poziom dofinansowania do termomodernizacji, który wynosi od 59 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji) do 99 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją).

Podstawowy poziom dotacji jest dostępny dla osób, których miesięczny dochód roczny na osobę nie przekracza 135 tys. zł. W ramach tego poziomu wsparcia można otrzymać kwotę od 41 tys. do 66 tys. zł.

Proces składania wniosków o dofinansowanie odbywa się poprzez urząd gminy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Aby otrzymać dotację, konieczne jest również dokonanie rozliczenia przeprowadzonej inwestycji. Wniosek można złożyć na:

Inwestycje już rozpoczęte (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku),Planowane inwestycje.

Program Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus jest skierowany do osób o niskich i najniższych dochodach, tj. do beneficjentów II i III poziomu dofinansowania. W tej odmianie programu możliwe jest składanie wniosków o prefinansowanie inwestycji. Po złożeniu wniosku wraz z umowami z maksymalnie trzema wykonawcami pierwsza część dotacji na ocieplenie domu, stanowiąca 50% ustalonego limitu, zostanie przekazana na konto wykonawcy, aby mógł rozpocząć prace. Pozostała część dotacji na ocieplenie domu zostanie przekazana na konto inwestora po złożeniu wniosku o zakończenie inwestycji oraz jej rozliczeniu.

W takiej sytuacji wniosek o dofinansowanie jest oceniany w ciągu 14 dni od momentu złożenia, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni częściowa kwota środków jest przekazywana na konto wykonawcy. W przypadku wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem beneficjent może przedstawić maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Dotacja, która może wynosić maksymalnie 50%, jest przekazywana na konto wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dofinansowanie lub 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.