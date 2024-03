Podwyżki na autostradzie A2. Od kiedy?

Autostrada A2 jest płatna na odcinku liczącym 250 km od Świecka do Konina. Od poniedziałku 11 marca od godziny 6:00 rano wzrosły opłaty za przejazd nią. Podwyżki objęły jedynie jej fragment między Nowym Tomyślem a Koninem. Poprzednie podwyżki opłat na tej autostradzie miały miejsce we wrześniu 2023 roku.

Na wspomnianym odcinku autostrady obserwuje się duży średni dobowy ruch pojazdów. Wynosi on ok. 30 tys. pojazdów na dobę. Duże natężenie ruchu sprawia, że wzrastają koszty obsługi autostrady.

Anna Ciamciak – rzeczniczka prasowa Autostrady Wielkopolskiej – kolejną podwyżkę stawek za przejazd autostradą tłumaczyła rosnącymi kosztami jej utrzymania, a ponadto wysokimi stopami procentowymi i wysoką inflacją. Ponadto podkreślała, że autostrada nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Podwyżki na A2. Nowy cennik

Nowa stawka za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 na trasie z Nowego Tomyśla do Konina zależy od środka transportu i dopasowanej do niego kategorii. Fragment, którego dotyczy wspomniana podwyżka opłat za przejazd, składa się z trzech odcinków liczących po 50 km.

W przypadku kierowców motocykli koszt przejazdu każdym z tych odcinków wynosi obecnie 16 zł (dotychczas 15 zł), natomiast w przypadku samochodów osobowych o dwóch osiach – 32 zł (do tej pory 30 zł). Opłata dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami wynosi 51 zł (dotychczas 47 zł). Z kolei 78 zł zapłacą kierowcy pojazdów samochodowych o trzech osiach oraz pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami (do tej pory 72 zł). Natomiast w przypadku pojazdów samochodowych o więcej niż trzech osiach oraz pojazdów samochodowych o trzech osiach z przyczepami opłata wynosi 118 zł (dotychczas 109 zł), zaś dla pojazdów ponadnormatywnych – 320 zł (do tej pory 300 zł).

Płatny odcinek autostrady A2. Ile zapłacimy za przejazd?

Nowe stawki oznaczają, że kierowcy samochodów osobowych zapłacą łącznie za przejazd trzema odcinkami autostrady A2od Nowego Tomyśla do Konina96 zł, czyli o 6 zł więcej niż według poprzedniego cennika. Zmianie nie uległ koszt przejazdu odcinkiem między Świeckiem a Nowym Tomyślem liczącym 106 km i wynosi on nadal 18 zł. Oznacza to, że obecnie po podwyżkach za przejazd całym płatnym odcinkiem autostrady A2 od Świecka do Konina, liczącym 255 km, należy zapłacić 114 zł w przypadku podróży samochodem osobowym.