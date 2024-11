Niższe podatki podzieliły niemiecki rząd

Lindner, lider FDP opowiadającej się za wolnym rynkiem, w dokumencie opublikowanym w piątek zaapelował o obniżkę podatków i wolniejsze wprowadzanie obowiązku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sugestie szybko spotkały się z drwinami ze strony pozostałych koalicjantów z SPD i Zielonych. Najnowsza burza w rządzącej koalicji, potęguje spekulacje o możliwym jej rozpadzie.

Dziura budżetowa dzieli koalicję

„Nie widzę żadnej strategii, żadnego planu ze strony Lindnera” – powiedział zastępca lidera SPD Serpil Midyatli w komentarzach opublikowanych przez Zeit Online. „Nie można ciągle poniżać kraju”.

„Zamiast tego potrzebujemy ministra finansów, który będzie wykonywał swoją pracę i zamykał wielomiliardowe dziury w budżecie” – powiedziała Katharina Dröge, starsza polityk Zielonych, w komentarzu dla organizacji medialnej RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Gospodarka się wali, a rząd nie może się porozumieć

Trzypartyjna koalicja już teraz zmaga się z kurczącą się drugi rok z rzędu gospodarką. Kluczowe branże, takie jak motoryzacja nie radzi sobie z chińską konkurencją. Tymczasem kanclerz Olaf Scholz nie potrafił znaleźć wspólnego języka z wicekanclerzem Robertem Habeckiem z Partii Zielonych ani z liberalnym ministrem finansów Lindnerem.

Propozycje ministra finansów

W obliczu kryzysu gospodarczego propozycja Lindnera zakładała zmianę polityki, w tym obniżenie podatków, natychmiastowe wstrzymanie nowych regulacji i zmianę podejścia do inicjatyw klimatycznych. Według FDP dokument, który udostępniono w internecie w piątek wieczorem, miał być dokumentem do dyskusji w rządzie i nie był przewidziany do publikacji.

Niemieckie finanse publiczne na dużym minusie

Najnowsze starcie ma miejsce przed kluczowymi rozmowami budżetowymi i zwiększa spekulacje na temat przyszłości koalicji. Rząd Scholza stoi przed podwójnym ciężarem załatania 8-miliardowej luki budżetowej i zajęcia się oczekującym orzeczeniem sądu, które może pozbawić finanse publiczne kolejnych 75 miliardów euro.

W odpowiedzi na pozew popierany przez FDP Federalny Trybunał Konstytucyjny ma ocenić legalność „dopłaty solidarnościowej” wykorzystanej do sfinansowania zjednoczenia Niemiec. Orzeczenie to może zmienić strategię finansową koalicji na rok przed wyborami.