Niemiecka gospodarka na dużym plusie

Popyt w październiku spadł o 1,5 proc. w porównaniu z wrześniem. Zdaniem ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg w miał on spać o całe 2 proc. Niemiecki urząd statystyczny skorygował w górę odczyt z września, pokazując znacznie silniejszy wzrost gospodarki, bo aż o 7,2 proc.

Los niemieckiego przemysłu stał się głównym powodem do zmartwień po długotrwałym spowolnieniu, a badania biznesowe S&P Global sygnalizują recesję w sektorze od 2022 roku. Podczas gdy częściowo obwiniano za to słaby popyt zagraniczny i wysokie koszty pożyczek, to problemy strukturalne w kraju coraz częściej znajdują się w centrum uwagi ekspertów.

Bolączki niemieckiego przemysłu

Takie kwestie, jak niedobór wykwalifikowanych pracowników i wysokie koszty energii, są również jednymi z głównych tematów kampanii przed wyborami federalnymi zaplanowanymi na luty. Problemy są najbardziej widoczne we flagowej branży motoryzacyjnej, gdzie firmy takie jak Volkswagen próbują ciąć koszty, zmagając się z przejściem na produkcję pojazdów elektrycznych.

Zabrakło impulsów do wzrostu

„Pozycja konkurencyjna niemieckiego przemysłu pogorszyła się, a rosnące rynki zagraniczne nie zapewniły impulsów wzrostu, jak to miało miejsce w przeszłości” – powiedział w przemówieniu w środę prezes Bundesbanku Joachim Nagel. „Przemysł jest pod znaczną presją dostosowania się do zmieniających się warunków strukturalnych, zarówno w kraju, jak i na świecie”.

Słaba konsumpcja wpłynęła na przemysł

Ekonomiści uważają, że niemiecka produkcja skurczy się drugi rok z rzędu w 2024 roku, powołując się również na słabą konsumpcję, pomimo rosnących dochodów. Europejski Bank Centralny zapewnia pewną pomoc: obniżył stopy procentowe trzy razy od czerwca i powszechnie oczekuje się, że zrobi to ponownie, gdy dojdzie do spotkania jego kierownictwa w przyszłym tygodniu we Frankfurcie.

Dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej z września mają zostać opublikowane w piątek i oczekuje się, że wykażą 1 proc. wzrost. Dane francuskie i hiszpańskie za ten miesiąc pokazały mieszany obraz, przy czym na początku niespodziewanie się skurczyły, ale później odnotowały wzrost.