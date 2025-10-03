Zamknięcie lotniska w Monachium

Władze lotniska w Monachium poinformowały, że pojawienie się w czwartek późnym wieczorem w strefie lotniska niezidentyfikowanych dronów spowodowało zamknięcie ruchu. Odwołanych zostało około 20 planowych, prawie 3 tys. pasażerów zmuszonych zostało przerwać podróż. Wielu z nich spędza noc na lotnisku.

Przekierowanie przylotów

Kolejnych 15 przylatujących samolotów zostało przekierowanych do Stuttgartu, Norymbergi, Wiednia i Frankfurtu.

Alarm mieszkańców

Jak podała w nocy agencja DPA, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.

Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy do 5:00 rano. W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne - pisze agencja DPA.

Incydenty dronowe w Niemczech

W ubiegłym tygodniu szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował, że w Federalnej Ziemi Szlezwik-Holsztyn „zauważono roje dronów”. Według doniesień medialnych małe drony pojawiły się nad obiektami fabrycznymi firmy ThyssenKrupp oraz Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii. Rafineria w Heide, zaopatrująca lotnisko w Hamburgu w paliwo, również prawdopodobnie stała się celem penetracji wywiadowczej przez drony, poinformował „Der Spiegel”. Organy ścigania w Niemczech wszczęły dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegowania obiektów infrastruktury krytycznej przez bezzałogowce.

Wcześniej gazeta „Bild” ujawniła, że niemiecki rząd opracowuje plan walki z niezidentyfikowanymi dronami. Jego głównym punktem ma być przyznanie Bundeswehrze prawa do zestrzeliwania dronów w przypadku zagrożenia życia ludzkiego lub zagrożenia infrastruktury krytycznej. Rząd zamierza przedstawić plan jesienią.