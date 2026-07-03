Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant

Rosjanie przygotowują się na ukraiński desant

O sprawie poinformował rosyjski niezależny portal „The Insider”, powołując się na wpis Wiktora Murachowskiego na Telegramie. To emerytowany pułkownik, były oficer rosyjskiego Sztabu Generalnego, redaktor naczelny magazynu "Arsienał Otieczestwa" oraz członek rady ekspertów Komisji Wojskowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej. Murachowski od lat komentuje kwestie wojskowe i zwykle unika sensacyjnych ocen, dlatego jego wpis zwrócił uwagę obserwatorów.

Ekspert ujawnił, że uczestniczył w grze wojennej, w której rolę ukraińskiej armii odgrywali rosyjscy oficerowie rezerwy i emerytowani wojskowi. Do wpisu dołączył mapę, która – jak zauważył "The Insider" – pokazuje znacznie więcej, niż prawdopodobnie zamierzał.

Na mapie widać liczne kierunki natarcia prowadzące z północno-zachodniej części Morza Czarnego w stronę Krymu. Rosyjskie pozycje obronne koncentrują się przede wszystkim wokół Sewastopola, północnej części półwyspu oraz rejonu Kerczu i Cieśniny Kerczeńskiej.

Według analizy dziennikarzy serwisu, scenariusz gry nie zakładał klasycznego desantu z czasów II wojny światowej, lecz współczesną operację opartą na masowym wykorzystaniu dronów, precyzyjnej broni dalekiego zasięgu i szybkich jednostek pływających.

Ukraina chce odciąć półwysep

Rosyjskie przygotowania nie są przypadkowe. W ostatnich tygodniach Ukraina wyraźnie zwiększyła liczbę ataków na szlaki zaopatrzeniowe prowadzące na Krym. W czerwcu celem stały się mosty łączące okupowany półwysep z obwodem chersońskim oraz przeprawa kolejowa nad Kanałem Północnokrymskim. Pod koniec miesiąca ukraińskie wojsko poinformowało o zniszczeniu kolejnego mostu drogowego w okupowanej części obwodu zaporoskiego oraz mostu kolejowego w miejscowości Iczki na Krymie.

Ukraińskie władze otwarcie deklarują, że chcą odciąć Krym od rosyjskiego zaplecza logistycznego. Minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow zapowiedział odcięcie rosyjskich linii zaopatrzeniowych, a dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi poinformował o narastających problemach z dostawami paliwa i zaopatrzenia oraz załamaniu sezonu turystycznego. Według ukraińskich źródeł półwysep zmaga się także z niedoborami żywności, a rosyjska obrona przeciwlotnicza została poważnie osłabiona przez kolejne ataki.

24 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił rozpoczęcie operacji przeciwko Krymowi, która ma zmusić Rosję do zawarcia pokoju. Kilka dni później zatwierdził również 40-dniową operację prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Jej szczegóły pozostają tajne.