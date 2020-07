Jak oznajmił holenderski MSZ, skarga do Trybunału w Strasburgu ma na celu dojście do "prawdy, sprawiedliwości i pociągnięcia do odpowiedzialności" w imieniu wszystkich 298 ofiar samolotu zestrzelonego sześć lat temu. Wcześniej skargę w tej samej sprawie wnieśli krewni ofiar. Haga chce w ten sposób wesprzeć rodziny.

"Dzięki działaniom, które dziś podejmujemy, dzięki złożeniu skargi w ETPCz i wspierając skargi krewnych tak jak to tylko możliwe, przybliżamy się do tego celu" - stwierdził szef MSZ Stef Blok.

Choć zestrzelony z terenów opanowanych przez prorosyjskich separatystów samolot należał do linii Malaysia Airlines, prawie 2/3 ofiar stanowili Holendrzy. Maszyna leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur.

Jednocześnie w Holandii toczy się proces czterech wojskowych - trzech Rosjan i Ukraińca - oskarżonych o bezpośredni udział w zestrzeleniu samolotu. Trzej z nich mają związki z rosyjskimi służbami specjalnymi. Żaden z oskarżonych nie zjawił się w sądzie. (PAP)