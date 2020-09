Putin i Łukaszenka w poniedziałek spotkali się w Soczi. Po rozmowach rosyjski prezydent mówił, że Białorusini powinni sami rozwiązać sytuację w swoim kraju.

W środę po spotkaniu z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu Łukaszenka oznajmił, że zwrócił się do Rosji w sprawie nowych rodzajów uzbrojenia. „Poprosiłem prezydenta Rosji o niektóre typy broni. Powiedziałem, że kiedy pan przyjedzie, zobaczymy, co i gdzie należy wzmocnić w ramach państwa związkowego (Rosji i Białorusi)” – powiedział Łukaszenka, zwracając się do Szojgu.

Od poniedziałku na poligonie Brzeski na zachodzie Białorusi przy granicy z Polską odbywają się manewry wojskowe Słowiańskie Braterstwo. Biorą w nich udział Białoruś i Rosja, z udziału w ostatniej chwili wycofała się Serbia. Ćwiczenia potrwają do 25 września. Ich aktywna faza zaplanowana jest - według wcześniejszych zapowiedzi – na 21-23 września.

W środę także rosyjski minister finansów Anton Siłuanow poinformował, że do końca roku Rosja przekaże Białorusi pierwszą transzę, wynoszącą 1 mld dolarów, z opiewającej na 1,5 mld dolarów pożyczki, o której obaj prezydenci rozmawiali w Soczi. Druga część ma trafić do Mińska w przyszłym roku.