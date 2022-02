W wyniku rosnących cen energii całkowity eksport ropy i gazu, w tym produktów naftowych i skroplonego gazu ziemnego, przekroczył w zeszłym roku 240 miliardów dolarów - to o 60 procent więcej niż 150 miliardów dolarów w 2020 roku, kiedy ceny energii spadły na początku pandemii Covid-19.

Według danych rosyjskiego resortu finansów, cytowanych przez Reuters, w 2021 r. cena ropy wynosiła średnio 69 USD za baryłkę, w porównaniu z około 40 USD w 2020 r. Średnia cena gazu ziemnego eksportowanego przez Rosję osiągnęła poziom 277 USD za 1000 m sześc. w III kwartale 2021 r. podczas gdy w II kwartale 2020 r. cena gazy była na poziomie około 100 USD.

Jak pokazuje wykres statista.com, nadwyżka w handlu towarami Rosji wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu 67,6 mld USD w IV kwartale 2021 r., mimo że import tego kraju również osiągnął najwyższy poziom od 2013 r.

Rosja jest głównym dostawcą ropy i gazu do Unii Europejskiej, co jeszcze bardziej komplikuje obecną sytuację. Nadwyżka handlowa Unii Europejskiej rozpadła się w obliczu rosnących cen energii w ostatnich miesiącach, gdy import energii w bloku wzrósł o ponad 70 procent do 381 miliardów euro w 2021 roku. Według Eurostatu w zeszłym roku deficyt handlowy Wspólnoty z Rosją zwiększył się z 15,7 do 69,2 mld euro, ponieważ import energii z Federacji Rosyjskiej wzrósł z 60 mld euro w 2020 roku do 99 mld euro w 2021 roku.