Tamtejsza scena polityczna jest bardzo odmienna od zachodniej. Ale to, jak Nawalny się prezentował publicznie, budziło skojarzenia choćby z niemieckimi CDU i FDP czy waszą Platformą Obywatelską. Mówił, że jest stosunkowo tradycyjnym człowiekiem, do tego liberałem, co w rosyjskim kontekście oznacza poparcie dla praworządności i państwa demokratycznego. Jego poglądy ewoluowały, lecz liberalizm pozostał - choć zmienił się jego stosunek do wolnego rynku. Jako młody człowiek był, można rzec, fundamentalistą wolnorynkowym, odnoszącym się z pewną wyższością wobec tych, którzy ucierpieli podczas transformacji lat 90. Ale w ostatnich latach stał się bardziej krytyczny wobec kapitalistycznej ortodoksji, przekonywał, że w Rosji potrzebne są silne i inkluzywne polityki socjalne. Z kolei w sprawie migracji popierał względnie ścisły reżim migracyjny, postulował np. obowiązek wizowy dla obywateli państw Azji Środkowej. Warto podkreślić, że to, o czym mówił, nie różni się bardzo od reguł obowiązujących na Zachodzie - większość mieszkańców byłych francuskich kolonii musi posiadać wizę, by wjechać do Francji . Zwracam uwagę, że poglądy Nawalnego w tej sprawie nie są z zachodnioeuropejskiej perspektywy czymś nadzwyczajnym.