Bank centralny nakazał również rosyjskim firmom sprzedawanie 80 proc. wpływów walutowych.

"Warunki zewnętrzne rosyjskiej gospodarki drastycznie się zmieniły" - napisał bank w komunikacie o zmianie stóp. "Zapewnimy wzrost oprocentowania depozytów do poziomów potrzebnych do tego, by zrekompensować zwiększone ryzyko deprecjacji i inflacji" - dodano.

Kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu w weekend przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, w tym ograniczenia wobec rezerw walutowych kraju.

W poniedziałek kurs rubla na rynku azjatyckim spadł do 119,50 w stosunku do dolara, czyli o 30 proc. w porównaniu z piątkiem.

Przyjęte przez USA, Unię Europejską, Wielką Brytanię i ich sojuszników sankcje zakładają m.in. odcięcie niektórych rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, restrykcje wobec rosyjskiego banku centralnego, mające ograniczyć możliwość korzystania z rezerw walutowych oraz działania przeciwko rosyjskim oligarchom.