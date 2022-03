"Dziś Anonymous ujawnili ponad 800 gigabajtów danych należących do Roskomnadzoru, rosyjskiej agencji odpowiedzialnej za monitorowanie, kontrolę i cenzurę rosyjskich środków masowego przekazu" - napisali hakerzy (https://twitter.com/YourAnonNews/status/1502049314817941515).

Dane znajdują się w ponad 360 tys. plików.

W ostatnim czasie Roskomnadzor nakazał mediom usuwać informacje, w których rosyjskie działania na Ukrainie są nazywane "inwazją". W odpowiedzi na weryfikowanie przez Facebooka rosyjskich stwierdzeń na temat wojny, regulator najpierw ograniczył dostęp do serwisu w Rosji, a następnie całkowicie go zablokował. Zagroził także zablokowaniem dostępu do rosyjskiej Wikipedii z powodu zamieszczenia tam artykułu o rosyjskiej inwazji. (PAP)