"6 lipca 2022 roku nadal trwał ciężki ostrzał wzdłuż linii frontu w obwodzie donieckim, ale Rosja dokonała niewielkich postępów. Rosyjskie jednostki biorące udział w zeszłotygodniowych zdobyczach prawdopodobnie się odbudowują" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"5 lipca 2022 roku zaproponowane przez rosyjski rząd prawo o +specjalnych środkach gospodarczych+ przeszło pierwsze czytanie w Dumie. Ustawa prawdopodobnie zostanie przyjęta i da władzom specjalne uprawnienia w kwestii stosunków pracowniczych, reaktywacji możliwości mobilizacji i uwolnienia aktywów z rezerw państwowych. Legislacja prawdopodobnie jest próbą wprowadzenia przez Kreml środków gospodarczych do wsparcia +specjalnej operacji wojskowej+ bez ogłaszania państwowej mobilizacji, co pozostaje politycznie drażliwe. To także pozwoli Rosji na uniknięcie przyznania, że jest zaangażowana w wojnę lub niezdolności do pokonania ukraińskiego wojska, które jest słabsze liczebnie i sprzętowo" - dodano. (PAP)