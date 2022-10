Wiadomość opublikowana 22 września na kanale organizacji Rusicz na Telegramie wzywa do zabijania jeńców "na miejscu". Bojówka wzywa również do "usuwania części ciała" schwytanych ukraińskich żołnierzy – powiadomiono na łamach "Guardiana".

"Rusicz, otwarcie neonazistowska grupa, z dużą dozą prawdopodobieństwa działająca w imieniu Kremla, promowała popełnianie zbrodni wojennych w czasie tego konfliktu" – powiedział Adam Hadley, który kieruje wspieraną przez ONZ londyńską inicjatywą Tech Against Terrorism.

"Mimo twierdzeń Putina działania (bojówki) Rusicz podczas tej (inwazji) pokazują niepokojącą obecność grup neonazistowskich, dopuszczających się okrucieństw w imieniu (rosyjskich władz)" – dodał Hadley.

Bojownicy Rusicz, znani z brutalności w Syrii i w wojnie przeciwko Ukrainie w 2014 roku, byli widziani w Donbasie oraz obwodach charkowskim i chersońskim – powiadomił "Guardian", powołując się na ogólnodostępne źródła.

Administracja USA nałożyła w sierpniu sankcje na grupę Rusicz wraz z jej przywódcami Aleksiejem Milczakowem i Janem Pietrowskim. Bojówka walczy na Ukrainie od ośmiu lat i jest powiązana z prywatną firmą najemniczą, tzw. grupą Wagnera. "Wagnerowcami" kieruje oligarcha Jewgienij Prigożyn, nazywany "kucharzem Putina".

"Wzywamy inne państwa demokratyczne, by rozważyły nałożenie znaczących sankcji na grupę Rusicz i zbadały, czy odpowiednie byłoby uznanie (tej bojówki) lub grupy Wagnera za organizację terrorystyczną" – powiedział Hadley.

"Sądzimy, że (nałożenie ograniczeń na grupę) Rusicz prawie na pewno znacznie zredukowałoby jej zdolność do koordynacji ataków, werbowania bojowników i szerzenia propagandy przy użyciu platform internetowych i komunikatorów" – dodał dyrektor Tech Against Terrorism.

We wpisie grupy Rusicz na Telegramie zawarto szczegółowe instrukcje dotyczące "pozbywania się" wziętych do niewoli ukraińskich żołnierzy. Zalecono mordowanie jeńców i żądanie okupu od ich rodzin w zamian za zwrócenie ciał zabitych. Polecono również, by jeńców nie zgłaszać dowódcom lub zgłaszać ich jako rannych i umierających - przekazał "Guardian". (PAP)