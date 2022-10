"Do tej pory zamrożono majątek 90 osób. To ponad 17 mld euro w siedmiu krajach członkowskich UE, z czego 2,2 mld euro w Niemczech” – poinformował komisarz w komentarzu dla dzienników grupy medialnej Funke.

Od początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, trwającej już od ośmiu miesięcy, UE przyjęła osiem pakietów sankcji. „Badamy, co jeszcze można zrobić. W szczególności politycy ukraińscy wielokrotnie domagali się wykorzystania zamrożonych aktywów do odbudowy kraju po wojnie” – powiedział Reynders. Jak zaznaczył, „jeżeli UE skonfiskuje pieniądze pochodzące z przestępstwa, możliwe jest przekazanie ich do funduszu kompensacyjnego dla Ukrainy. „Jednak obecna kwota nie wystarczy na sfinansowanie odbudowy” – podkreślił komisarz.

W ramach zachodnich sankcji zamrożono ponadto 300 mld euro z rezerw walutowych rosyjskiego banku centralnego. „Moim zdaniem możliwe jest zatrzymanie tych 300 miliardów euro jako gwarancji do czasu, gdy Rosja dobrowolnie weźmie udział w odbudowie Ukrainy” – stwierdził komisarz.