Rachunków nie można używać od końca kwietnia. Skierowaliśmy do Rosji notę i czekamy na wyjaśnienie – powiedział Haavisto na konferencji prasowej.

Ruch Rosji może świadczyć o pewnego rodzaju „frustracji”

Według fińskiego ministerstwa tego rodzaju działania w stosunkach dyplomatycznych należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych. Decyzja o zablokowaniu kont wydaje się „dokuczliwym działaniem”, które „nie do końca zostało przemyślane” – ocenił Haavisto. Przypomniał, że konwencja wiedeńska określa zasady prowadzenia spraw dyplomatycznych na terenie drugiego państwa. Teraz Rosja utrudnia te działania. – podkreślił. Dodał, że choć można płacić gotówką (za czynsze, rachunki), to jest to „niepraktyczne”.

Według Haavisto ruch Rosji może świadczyć o pewnego rodzaju „frustracji” związanej z ograniczeniami w płatnościach dla podmiotów z Rosji na terenie UE. Nie ma to związku z wejściem Finlandii do NATO, ale raczej z sankcjami nałożonymi na rosyjskie banki. Finlandia jest też częścią zachodniej koalicji wspierającej Ukrainę i domagającej się zakończenia wojny.

Zapytany o możliwość zamknięcia fińskich misji dyplomatycznych na terenie Rosji, Haavisto odparł, że „nic na to nie wskazuje”, aby Finlandia była zmuszona do takiego kroku.

Na początku tego roku fińskie władze zawiesiły działanie swoich punktów konsularnych w Murmańsku i Pietrozawodsku, argumentując to znacznym ograniczeniem spraw urzędowych i wizowych w sprawach migracyjnych między krajami.