Atak spowodował pożar instalacji przeznaczonej do destylacji oleju opałowego. Pożar ugaszono około godziny 2.30 czasu lokalnego (ok. 1.30 w Polsce - PAP). Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew poinformował, że sytuacja została opanowana, oraz że nikt nie ucierpiał - przekazał Sky News.

Reklama

Był to kolejny atak dronami na cele w Rosji. We wtorek informowano, że kilka dronów uderzyło w budynki mieszkalne w Moskwie, a kolejnych kilka zostało zestrzelonych na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Władze rosyjskie obarczają odpowiedzialnością Kijów, lecz ukraińskie władze stanowczo odrzucają te oskarżenia. Niektórzy eksperci twierdzą, że mogła to być operacja pod obcą flagą prowadzona przez samych Rosjan - napisał portal.