W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że pojawiły się ogłoszenia rekrutacyjne do nowego 44. Korpusu Armijnego w Łudze, w powstającym Leningradzkim Okręgu Wojskowym.

"Rosja niemal na pewno będzie musiała zdecydować, czy nowe jednostki, takie jak 44. Korpus Armijny, gdy zostaną utworzone, pozostaną tam, gdzie zlokalizowane są ich garnizony, czy też zostaną skierowane do działań na Ukrainie, by podtrzymywać tam zdolność bojową. Poprzednio nowo utworzone jednostki natychmiast kierowano na Ukrainę i jest niemal pewne, że potrzeba podtrzymywania operacji utrudnia rosyjskie ambicje do szerszej rozbudowy sił" - napisano.

bjn/ ap/