Sankcje gospodarcze

Płacz rosyjskich influencerek był z pewnością jednym z najbardziej zaskakujących skutków inwazji Rosjan na Ukrainę. Przyczyną łez nie była jednak tragedia ludzka, a przynajmniej nie Ukraińców. Gwiazdy Instagrama rozpaczały przez ograniczenie jego dostępu Rosjanom.

Z Rosji wycofało się tysiące firm z całego świata. Jedną z branż, która odczuła skutki sankcji gospodarczych, jest branża konsoli do gier. Działania Kremla spowodowały wycofanie się z kraju gigantów branży technologicznej. Swoje placówki zamknęły takie korporacje, jak Sony, Microsoft i Nintendo. To globalni liderzy w produkcji konsoli do gier.

PlayStation made in Russia?

Podobnie jak w przypadku sieci McDonald's, także w tym segmencie Rosjanie zastanawiają się nad stworzeniem krajowego odpowiednika. Jak poinformowała agencja TASS, rosyjski prezydent Władimir Putin, nakazał rządowi rozważyć zorganizowanie produkcji konsoli do gier.

W dokumencie podpisanym przez przywódcę Rosji możemy przeczytać, że należy rozważyć zorganizowanie produkcji stacjonarnych i przenośnych konsoli do gier. Rosjanie myślą zatem nad zastąpieniem takich produktów jak Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch.

To jednak nie koniec rosyjskich planów. Prezydent Putin poleciał także, aby rozważone zostało stworzenie systemu operacyjnego (OS) i usługi w chmurze. Całość ma tworzyć system, który pozwoli Rosjanom uniezależnić się od zachodnich produktów.

Plan pięcioletni dla branży gier

Jak zauważa rosyjska stacja telewizyjna RBK, producenci konsol PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, wycofali się z kraju po inwazji na Ukrainę. To wymusiło na Rosjanach działania mające na celu ograniczenie negatywnych efektów tych działań. W lutym Organizacja Rozwoju Przemysłu Gier Wideo przedstawiła pięcioletni plan rozwoju branży gier wideo.

Opracowano plan działania uwzględniający propozycje władz wykonawczych, organizacji rządowych oraz środowiska profesjonalnych graczy — czytamy na łamach TASS. Plan składa się łącznie z 83 punktów. Zawiera elementy związane z edukacją, eksportem i rozwojem technologicznym.

W tym roku Organizacja Rozwoju Przemysłu Gier Wideo chce nawiązać relacje funduszami i organizacjami branży gier o rosyjskich korzeniach. Na przyszły rok planowane jest pozyskanie odpowiednich środków na rozwój gier wideo. Pełnoprawna konsola do gier miałaby pojawić się w latach 2026-2027, czyli już za 2-3 lata.