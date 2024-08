Europa nie chce gazu z Rosji

Gazprom, jeden z największych producentów i eksporterów surowców energetycznych na świecie, od 2022 roku systematycznie notował spadek swojej dotychczasowej podstawowej działalności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego w Europie: w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę Zachód zrezygnował z zakupu taniego rosyjskiego błękitnego paliwa. To spowodowało, że w 2023 roku firma odnotowała pierwszą roczną stratę netto w tym stuleciu. Kryzys nie trwał jednak długo.

Bilionowe zyski Gazpromu

Według raportu zysków opublikowanego w czwartek, rosyjski gigant energetyczny odnotował dochód netto w wysokości 1,04 biliona rubli (11,3 miliarda dolarów) w pierwszym półroczu 2024 roku, w porównaniu z 296,2 miliardami rubli (ok. 3 218 mln dolarów) rok wcześniej.

Chiński smok napędzany rosyjskim gazem

„Efektywna praca biznesu naftowego, wyższy eksport gazu, w tym planowany wzrost dostaw do Chin i nasze aktywne kroki w celu obniżenia kosztów” – wszystko to przełożyło się na wyższe niż w zeszłym roku wyniki finansowe, podał w oświadczeniu zastępca dyrektora generalnego Gazpromu Famil Sadygow. Na wyniki „wpłynęła również konsolidacja Sachalin Energy”, operatora projektu naftowo-gazowego Sachalin-2, dodał Sadygow.

Dywidenda z Gazpromu sfinansuje wojnę?

Gwałtowne odbicie dochodu netto Gazpromu w tym roku jest korzystne dla akcjonariuszy, z których największym jest rząd rosyjski. Każda potencjalna dywidenda będzie korzystna dla budżetu kraju, napiętego z powodu rosnących wydatków na wojsko i zachodnich sankcji.

Europa przeprosiła się z rosyjskim gazem

Według obliczeń Bloomberga i oświadczeń producenta, w pierwszej połowie tego roku eksport rosyjskiego gazu ziemnego do Europy, niegdyś największego rynku zbytu Gazpromu, odnotował wzrost o ponad jedną czwartą w porównaniu z pierwszą połową 2023 roku. Do tego dostawy do Chin wzrosły powyżej poziomów określonych w kontrakcie z China National Petroleum. Jak szacuje Gazprom, dostawy gazu rurociągami do Państwa Środka osiągną planowane roczne 38 miliardów metrów sześciennych w 2025 roku.

Sachalin-2 (prawie) na wyłączność

Tegoroczne wyniki finansowe Gazpromu wzrosły również dzięki zwiększeniu udziału w spółce joint venture naftowo-gazowej Sachalin-2 na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Po zakupieniu 27,5 proc. akcji, które wcześniej należały do Shella, rosyjska spółka dysponuje obecnie prawie 78 proc. akcji. ​​Shell wycofał się z Rosji w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę.

Ropa Ural coraz droższa

W pierwszej połowie tego roku Gazprom odnotował zysk w wysokości około 167,4 mld rubli z tytułu zwiększenia swojego udziału w Sachalin-2, zgodnie z raportem finansowym. Działalność naftowa spółki, prowadzona głównie przez Gazprom Neft PJSC, przyniosła dodatkowe korzyści finansowe dzięki wzrostowi ceny ropy Ural, głównej mieszanki ropy naftowej eksportowanej przez Rosję.