Znaczące straty Rosji

"We wczorajszych i dzisiejszych bitwach w pobliżu tylko jednej wioski, Machnowki, armia rosyjska straciła do batalionu północnokoreańskich żołnierzy piechoty i rosyjskich spadochroniarzy (...). To jest znaczące" - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu wideo.

Zełenski nie podał żadnych szczegółów. Batalion może różnić się wielkością, ale zazwyczaj składa się z kilkuset żołnierzy - przypomniała agencja Reutera.

Prezydent oświadczył, że trwają przygotowania do planowanego na 9 stycznia spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w bazie lotniczej Ramstein - poinformował portal Ukrainska Prawda. Uczestniczyć w nim będą "kraje partnerskie (...) które mogą zwiększyć nasz potencjał nie tylko w obronie przed rakietami, ale także przed bombami kierowanymi, przed rosyjskim lotnictwem. Porozmawiamy z nimi o tym, przekonamy ich. Życie na Ukrainie potrzebuje ochrony tu i teraz" – powiedział Zełenski.

Podziękował wszystkim partnerom, "którzy to rozumieją i pomagają w rozwoju tarczy powietrznej".(PAP)