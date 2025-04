Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 164 ukraińskie drony. Według oficjalnego komunikatu najwięcej zneutralizowano ich na południu Rosji - nad Krajem Krasnodarskim (67), obwodem rostowskim (29) i Północną Osetią (15). A ponadto w obwodach woroneskim, kurskim, biełgorodzkim, niżnonowogordzkim, penzeńskim, saratowskim, orenburskim, orłowskim, a także w Kraju Stawropolskim i Krymie.

Reklama

Zmasowany nalot dronów na Rosję. Eksplozje na trzech lotniskach

Celem ukraińskich bezzałogowców były trzy rosyjskie lotniska wojskowe. Pierwszym była baza Orenburg-2, położona pod Orenburgiem, stolicą obwodu na granicy Rosji z Kazachstanem.

"Nie ma ofiar ani uszkodzeń. Nie panikujcie, sytuacja jest pod kontrolą" - zapewnił na Telegramie gubernator obwodu Jewgienij Sołncew.

Bezzałogowce pojawiły się również nad baza lotniczą w Mozdoku, w Północnej Osetii na Kaukazie. To z niej startują MiGi-31K i Tu-17, które bombardują Ukrainę. W tym przypadku lokalne władze – jak to zwykle w Rosji – zapewniały, że uderzenie dronów nie spowodowało żadnych ofiar i strat w sprzęcie. Jednak, jak podaje niezależny kanał Astra na Telegramie, po ataku na lotnisku pojawił się ogień, na co wskazuje jedno ze zdjęć opublikowanych przez lokalnego mieszkańca.

Z kolei według kanału Shot na Telegramie bezzałogowce Ukrainydotarły ponownie do bazy lotniczej Engels w obwodzie saratowskim. Mieszkańcy informują, że miastem wstrząsały wybuchy. Nie jest jasne, czy były spowodowane działaniem obrony przeciwlotniczej, czy trafieniem dronów w cel.

Mimo oficjalnych zaprzeczeń władz Rosji, może się okazać, że bezzałogowce jednak przedarły się przez obronę przeciwlotniczą i trafiły wyznaczone obiekty. Dowiemy się o tym zapewne w najbliższych godzinach lub dniach.

Zmasowany nalot dronów na Rosję. Atak magazyn rakiet i amunicji

Według kanału Astra drony zaatakowały również magazyn rakiet i amunicji artyleryjskiej w rejonie sierdobskim (obwód penzański). Tu także nie jasne, czy można mówić o sukcesie Ukraińców.

Poza tym bezzałogowce pojawiły się w Słowiańsku nad Kubaniem (Kraj Kranodarski), gdzie znajduje się rafineria. Podczas nalotu tymczasowo wstrzymano funkcjonowanie lotnisk we Władykaukazie, Wołgogradzie i Groznym.