Baza lotnicza Nagurskoje leży na Ziemi Franciszka Józefa, arktycznym archipelagu na 80 stopniu szerokości geograficznej. Jest oddalona o ponad 1300 km na północ od Murmańska, najbliższego portu kontynentalnej Rosji.

Rosja umacnia swój arktyczny bastion

Składa się z pasa startowego o długości 2,5 km, a także futurystycznie wyglądającego kompleksu połączonych ze sobą budynków, zdolnego pomieścić znaczną ilość żołnierzy. Ogółem jej powierzchnia wynosi 14 tys. metrów kwadratowych, ale jedynie niewielka jej część jest zabudowana.

Rosjanie mocno w nią inwestują od 2015 r. Z rozbudowanego pasa mogą teraz startować nie tylko myśliwce przechwytujące MiG-31 i Su-34, ale także wszystkie inne typy samolotów.

W tym tygodniu bazę odwiedził, wysłużonym Iłem-18, wiceadmirał Konstantin Kabancow, dowódca Floty Północnej, największej z formacji rosyjskiej floty, w towarzystwie Andrieja Czibisa, gubernatora obwodu murmańskiego. Upubliczniony materiał propagandowy z wizyty pozwolił dziennikarzom norweskiego serwisu "Barents Observer" ustalić, jaka nowa broń się tam pojawiła.

Nowa broń w arktycznym bastionie Rosji

Według materiału prasowego Floty Północnej, celem wizyty Kabancowa była inspekcja grupy taktycznej sił przybrzeżnych rozmieszczonych w bazie. Na filmie dokumentującym wizytę, opublikowanym przez rosyjską marynarkę wojenną, widać, jak lokalny dowódca oprowadza gości i raportuje o stanie bazy.

Na nagraniu widać, że w bazie znajdują się systemy przeciwokrętowe Bastion, będące na służbie raptem od 2011 r. Mogą one wystrzeliwać pociski przeciwokrętowe P-800 Oniks o zasięgu przeszło 300 km (mogą mieć większy w zależności od wersji) i głowice o wadze 300 kg (na poniższym nagraniu podczas manewrów w Syrii w 2024 r.).

Ponadto w kadrze miga nam radar Monolit-B. Pochodząca również z 2011 r. konstrukcja może śledzić cele nawodne i powietrzne w promieniu 450 km.

Poza tym rosyjscy żołnierze pozują w nagraniu z przenośnymi urządzeniami do walki elektronicznej, które służą do unieszkodliwiania dronów. Norwescy dziennikarze wskazują, że są to urządzenia chińskiej firmy Shenzhen Rongxin Communication Co. Według specyfikacji technicznej producenta, może ono efektywnie uziemić drona na odległość od 800 do 1500 metrów. Zresztą są one używane przez rosyjskich żołnierzy na froncie w Ukrainie.

/> />

Bazy NATO są odległe o przeszło 1500 km od Nagurskoje

Nagurskoje jest tak bardzo wysunięta na północ, że w jej pobliżu nie ma żadnej bazy NATO. Najbliższa baza wojskowa, należąca do Norwegii, jest odległa o 1500 km. Kolejna, amerykańska w Thule na Grenlandii, znajduje się przeszło 2000 km od niej.