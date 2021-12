Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował we wtorek, że jego kraj jest gotowy do rozmów z Rosją w każdym formacie i do wprowadzenia w życie tego, co zostanie uzgodnione. Wcześniej we wtorek prezydent Władimir Putin oznajmił, że możliwy jest "nowy szczyt w formacie normandzkim".

Podczas wtorkowej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem rosyjski przywódca oświadczył, że "możliwość zorganizowania nowego szczytu w formacie normandzkim zależy również od podjęcia przez władze w Kijowie konkretnych kroków w celu wdrożenia porozumienia mińskiego" - poinformował Kreml. W ubiegły czwartek, podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli, prezydent Zełenski powiedział, że Kijów ma do dyspozycji "tylko jeden format odpowiedzi w przypadku eskalacji ze strony Rosji. (...) Większość europejskich przywódców rozumie i wspiera stanowisko Ukrainy. Cena (eskalacji) będzie bardzo wysoka, choć nikt nie chce ofiar, utraty życia". Wojna na Ukrainie: realne zagrożenie czy propaganda? [WYWIAD] Zobacz również Stoltenberg zwrócił uwagę, że gromadzenie przez Rosję "dziesiątków tysięcy żołnierzy gotowych do walki, czołgów, artylerii, jednostek pancernych, dronów, systemów do walki elektronicznej" wzdłuż granicy z Ukrainą nie ma żadnego uzasadnienia. Zapewnił Kijów o wsparciu ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Porozumienia mińskie, które miały zakończyć konflikt na wschodzie Ukrainy, zostały podpisane w stolicy Białorusi w 2014 i 2015 roku przez Rosję, Ukrainę, Francję i Niemcy.