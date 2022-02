"Ważna Informacja. Jest decyzja ws. przyjęcia polskiej pomocy dla osób oczekujących na odprawę po ukraińskiej stronie granicy w Medyce. Jesteśmy gotowi żeby w każdej chwili udzielić takiej pomocy w innych punktach granicznych" - podano na Twitterze MSWiA.

Od czwartku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, do niedzielnego poranka podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą przekroczyło prawie 90 tys. osób. Ostatniej doby było to ok. 36 tys. uchodźców – powiedział PAP rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz.

Najwięcej osób od czwartku granicę przekroczyło przez przejście w Medyce ponad 37,5 tys. osób, z tego 18 tys. zrobiło to pieszo. Przez przejście w Korczowej do Polski dostało się ponad 24 tys. osób, przez Budomierz 16 tys., a przez przejście w Krościenku ponad 11,5 tys. osób.

Po stronie ukraińskiej nadal są ogromne kolejki, wiele osób próbuje na pieszo przekroczyć granicę. Szacowany czas oczekiwania to kilkadziesiąt godzin.