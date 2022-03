Dlaczego walka z nimi to syzyfowa praca ? Bo stworzenie fałszywego profilu w mediach społecznościowych nie wymaga wysiłku – może to zrobić właściwie każdy. Aby nadać takiemu cyfrowemu tworowi „osobowość”, można stworzyć unikalną twarz za pomocą generatorów wspomaganych sztuczną inteligencją. – Tworzenie fejkowych kont do szerzenia dezinformacji to już standardowa praktyka. Rosjanie nie nauczyli się jej na potrzeby wojny, wykorzystywali ułomności algorytmów mediów społecznościowych do szerzenia nieprawdziwych informacji już wcześniej, np. w czasie wyborów czy pandemii koronawirusa – tłumaczy dr Karolina Małagocka.