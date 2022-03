Ukraińscy pracownicy Tesli, którzy zostaną poproszeni o powrót do ojczyzny w celu jej obrony, otrzymają wynagrodzenie przez co najmniej trzy miesiące ̶ wynika z wiadomości e-mail, którą firma wysłała w poniedziałek do zatrudnionych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Po trzech miesiącach Tesla dokona ponownej oceny sytuacji w objętym wojną państwie – czytamy w portalu cnbc.com. Reklama W liście podziękowano również pracownikom Tesli, którzy pomagali firmie SpaceX w sprowadzaniu na Ukrainę telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Starlink. Wojna w Ukrainie uderza w branżę motoryzacyjną. Inwazja załamie łańcuchy dostaw Zobacz również Chociaż Tesla nie działa na Ukrainie, firma poinformowała w e-mailu, że około 5 tys. właścicieli aut jej marki i innych kierowców pojazdów elektrycznych z tego kraju może uzyskać bezpłatne ładowanie pojazdów na niektórych stacjach największej na świecie sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych Supercharger w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji. Również inne tuzy branży motoryzacyjnej szybko zareagowały na wojnę w Ukrainie. Producenci tacy jak Ford i General Motors szybko zawiesili swoją działalność w Rosji. apat