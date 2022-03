"Zakładając scenariusz w miarę pozytywny, czyli, że negocjacje pomiędzy Rosją a Ukrainą pójdą w dobrą stronę albo pojawi się cień nadziei na zakończenie walk, to wydaje mi się, że złoty mógłby się jeszcze trochę umocnić. Myślę, że 4,75/EUR to dobre miejsce do stabilizacji i tam też eurozłoty próbował stabilizować się w pierwszych dniach marca" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz ogonek.

Reklama

"W przypadku złotego obserwujemy drugi dzień stabilizacji, co jest dobrym znakiem i daje nadzieję, że taka stabilizacja może się utrzymać. Nie zmieniło się jednak to, że kluczowym czynnikiem dla rynków w Europie pozostaje wojna na Ukrainie i generowana przez nią niepewność, więc każde przewidywania co do kursu obarczone są wyjątkowym ryzykiem" - dodał.

Reklama

Ogonek zastrzegł, że w przy realizacji bardziej negatywnych scenariuszy, może dojść do ponownego dynamicznego wzrostu kursu eurozłotego w stronę 5,00/EUR.

O godzinie 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,21 proc. do 4,789, USD/PLN zyskuje 0,25 proc. do 4,360. W tym czasie para EUR/USD zniżkuje o 0,05 proc. do 1,098.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem ekonomisty Santander Bank Polska w przyszłym tygodniu na rynku długu można oczekiwać dalszych wzrostów rentowności SPW, szczególnie na krótkim końcu krzywej.

"Raczej kierunkowo przyszły tydzień wciąż w górę z dominacją wzrostów na krótkim końcu krzywej. To jest cały czas ten układ, że walczymy ze znaczną inflacją, ale generowaną w dużym stopniu szokiem podażowym, czyli oddziałującą negatywnie na wzrost gospodarczy" - powiedział ekonomista.

"Na rynku długu cały czas utrzymuje się trend do wyprzedaży, dzieje się to przy małej płynności, małej liczbie transakcji i pewnie przy małych kwotach, ale nieubłaganie dochodowości idą w górę. Nawet w okresach kiedy na rynkach bazowych dostrzegalne było jakieś odreagowanie napięcia geopolitycznego, to u nas wzrosty były mniejsze, nie było jednak istotnej korekty w dół. Myślę, że jest to kwestia geograficznej bliskości wojny i traktowania polskich aktywów jako zamienników dla rosyjskich, w sytuacji gdy tamtymi nie da się handlować, ale także nakręcających się oczekiwań na dalsze podwyżki stóp ze strony RPP" – dodał Grzegorz Ogonek.

W środę decyzję ws. stóp procentowych w USA podejmie FOMC.

"Nie powiedziałbym, żeby oczekiwania rynkowe co do tego, co zrobi Fed były przesadzone. One zostały ostatnio schłodzone, więc jeśli coś, to może być niespodzianka w jastrzębią stronę. Znowu działałby niekorzystnie na polski dług" - wskazał ekonomista Santander Bank Polska.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 0,5 pb do 2,004 proc., a niemieckich zwyżkują o 0,6 pb do 0,278 proc.

piątek piątek czwartek 16.02 10.24 16.20 EUR/PLN 4,7892 4,7954 4,7992 USD/PLN 4,3640 4,3666 4,3537 CHF/PLN 4,6827 4,6894 4,6870 EUR/USD 1,0975 1,0981 1,1023 PS0424 5,30 5,27 5,25 PS0527 5,32 5,33 5,31 DS0432 4,94 4,98 5,00

(PAP Biznes)