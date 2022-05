Ministerstwo Finansów Ukrainy liczy w maju na otrzymanie szeregu kredytów oraz grantów zarówno od poszczególnych krajów, jak też od międzynarodowych organizacji finansowych – powiedział minister w wywiadzie udzielonym agencji Interfax-Ukraina.

„Mamy duże oczekiwania wobec naszych partnerów. To 500 mln dolarów (ok. 471 mln euro) dodatkowego grantu od USA, 150 mln euro od Niemiec, 200 mln euro kredytu od Włoch. Do tego 1 mld dolarów kanadyjskich (ok. 740 mln euro) od Kanady, która uzgodniła udzielenie takiej kwoty za pośrednictwem rachunku administracyjnego MFW. Są to środki, których oczekujemy w najbliższym czasie” - powiedział Marczenko.

Minister poinformował także, iż Ukraina liczy w tym miesiącu na dodatkowe wsparcie finansowe z Holandii - 200 mln dolarów (ok. 189 mln euro), na pierwszą transzę kredytu International Development Association Banku Światowego w wysokości 1 mld dolarów (ok. 943 mln euro), dodatkowo 100 mln dolarów (ok. 94,3 mln euro) od BŚ na pokrycie wydatków związanych z wypłatami dla uchodźców wewnętrznych, oraz 60 mln dolarów (ok. 56,6 mln euro) na pokrycie wypłat socjalnych.

Dodał również, że Wielka Brytania potwierdziła udzielenie dodatkowych środków za pośrednictwem Multi-Donor Trust Fund Banku Światowego, a wcześniej udzieliła już pomocy w wysokości 500 mln euro. Ukraina oczekuje też na pomoc wynoszącą po 10 mln euro od Litwy, Łotwy i Austrii, 10,5 mln euro od Szwajcarii, 20,5 mln euro od Danii, 20 mln euro od Norwegii. Islandia obiecała udzielenie w maju pomocy w wysokości 470 tys. euro. Polska i Finlandia wypracowują na razie mechanizmy pomocy – dodał minister.

Marczenko powiedział również, że Europejski Bank Inwestycyjny ma dokonać zmiany profilu bieżących projektów na kwotę niemal 1,1 mld euro, do czego potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Spodziewa się również udzielenia kredytu przez Francję.