„Rytualnie powtarza się, że zimna wojna pokazała nam, iż mocarstwa atomowe nie mogą być pokonane. Zimna wojna dowiodła czegoś przeciwnego. Mocarstwa nuklearne przegrywały wojny przez cały czas” – napisał na Twitterze Snyder, który jest profesorem historii na Uniwersytecie Yale i autorem licznych książek o historii Europy (https://tinyurl.com/mr2hych4).

Jako przykład podał porażkę dysponujących bronią jądrową Stanów Zjednoczonych w wojnie z Wietnamem Północnym oraz przegraną przez posiadający taką broń ZSRR wojnę z Afganistanem.

Snyder zwrócił również uwagę, że zimna wojna była okresem dekolonizacji, w którym potęgi kolonialne przegrywały decydujące wojny z ruchami niepodległościowymi. „Rosja działa dziś jak potęga kolonialna” – napisał. Dodał, że w ostatnich dekadach w większości przypadków to mniejsze kraje wygrywały wojny z większymi.

„Mocarstwa nuklearne przegrywają wojny; duże kraje często też; potęgi imperialne będą upokorzone. Z historycznego punktu widzenia zwycięstwo Ukrainy nad Rosją nie byłoby zaskoczeniem” – ocenił amerykański historyk.

"Niezrozumienie niedawnej historii sprawia, że Ukrainie trudniej jest wygrać. Gdy wyciągamy błędne wnioski z przeszłości, dajemy sobie wymówkę, by nie podejmować działań w teraźniejszości" - napisał Snyder. Jego konkluzję brytyjska stacja Sky News ocenia jako apel do krajów zachodnich o przekazanie Ukrainie większego wsparcia.

„Jeśli Ukraina przegra tę wojnę, to nie dlatego, że musiała ją przegrać. Ukraińcy robią, co mogą, a historia pokazuje, że mają szansę. Jeśli Ukraina przegra, to jak najbardziej może się to stać dlatego, że inni użyli złej historii, by dać sobie złe powody, aby tracić czas przez tygodnie, które określą nadchodzące dekady” – ocenił historyk.