"My musimy być przygotowani na to, że ten konflikt będzie trwał długo. Ale oczywiście im szybciej się skończy, tym lepiej. I na pewno nie można dążyć do jego zakończenia poprzez ustępstwa terytorialne po stronie Ukrainy. Gdyby do tego doszło, tylko by to utwierdziło Putina w przekonaniu o słuszności własnej polityki. Proszę pamiętać, że w Rosji jest zupełnie inna kultura. Tam nie prowadzi się analiz o tym, czy nakład środków był adekwatny dla zrealizowanych celów" – mówi w wywiadzie dla "Magazynu Polska Times.pl" wiceminister obrony Marcin Ociepa.

Reklama

Wiceszef MON ocenił, że jeśli Rosja doprowadzi tą wojną do zmiany granic, to śmierć ponad 30 tys. Rosjan w konflikcie nie będzie miała żadnego znaczenia. "Na Kremlu powiedzą sobie +warto było+. Rosjanie nigdy specjalnie nie przejmowali się życiem ludzkim" – zaznaczył.

Reklama

Dodał, że Rosja cały czas ponosi koszty inwazji na Ukrainę. "Jeśli ta druga będzie konsekwentnie dozbrajana, to te koszty dla Rosjan będą jeszcze wyższe. Swój efekt wywołają też sankcje ekonomiczne – bo to jest mechanizm, który ze swej natury przynosi efekt w dłuższym terminie. Ale gdy wprowadzone sankcje odcisną swoje piętno na Rosji, to ten kraj będzie wychodził z recesji przez następne dekady. Czas gra na niekorzyść Rosji" – podkreślił.(PAP)