Z informacji Argus Media wynika, że już teraz Arabia Saudyjska, Bangladesz i Pakistan zastąpiły dostawców ukraińskich rosyjskimi. Bangladesz do niedawna był czołowym nabywcą zboża z Ukrainy . Import z Rosji od lipca 2021 r. do stycznia 2022 r. stanowił 7 proc. całości kupowanego za granicą zboża. Rok później – już 42 proc. Podobnie jest z Saudyjczykami. Rosyjskie zboże stanowiło od lipca 2022 r. do stycznia 2023 r. 64 proc. zbożowych zakupów Rijadu, dwa razy więcej niż od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. Müftüoğlu dodaje, że w Algierii, Egipcie, Jordanii i Tunezji, gdzie główną metodą importu są przetargi państwowe, oferty ukraińskie – głównie od dużych producentów – pojawiają się coraz rzadziej. Są też mniej konkurencyjne nie tylko od tych pochodzących z Rosji, lecz także z Bułgarii czy Rumunii. Egipt przed inwazją większość pszenicy kupował od obu walczących stron. W 2021 r. rosyjskie zboże stanowiło 50 proc. całkowitego importu, a rok później było to już 57 proc. – Chodzi o ceny. Kupujemy bez względu na pochodzenie – mówił w styczniu egipski minister zaopatrzenia Ali al-Musalhi.