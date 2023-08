"Jestem wdzięczny Turcji za jej nieprzerwane wspieranie Ukrainy" - napisał na Telegramie prezydent Zełenski. Dodał, że podczas spotkania przedyskutowano też formułę pokojową, zaproponowaną przez stronę ukraińską podczas szczytu G-20 w Indonezji.

"Nie ma alternatywy wobec inicjatywy zbożowej; wszystkie inne opcje niosą zbyt duże ryzyko" - powiedział Fidan podczas wspólnej konferencji prasowej z Dmytro Kułebą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. "Turcja nie ustaje w staraniach o wznowienie tej inicjatywy" - dodał szef tureckiej dyplomacji.

Turecki dziennik "Daily Sabah" napisał, że minister spraw zagranicznych Turcji uda się wkrótce do Rosji. "Podróż będzie najnowszą próbą Ankary nakłonienia Moskwy do powrotu do umowy. Będzie też wstępem do oczekiwanego spotkania pomiędzy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem, do którego dojdzie prawdopodobnie później w tym miesiącu" - wskazał dziennik.

17 lipca Rosja wycofała się z dwóch "lustrzanych" umów zawartych przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ w lipcu ubiegłego roku. Gwarantowały one bezpieczny transport ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych przez Morze Czarne. Po wypowiedzeniu umowy rosyjskie wojsko zintensyfikowało ostrzał nadbrzeżnych miejscowości na Ukrainie, niszcząc cele cywilne, infrastrukturę portową i zabytki kultury.

