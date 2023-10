Jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego z Zachodu, to zdecydowanym liderem, odpowiadającym za ponad połowę wszystkich dostaw, są Stany Zjednoczone. Od początku wybuchu wojny wartość zadeklarowanej i w przeważające mierze już dostarczonej pomocy to 43,9 mld dol. Ukraina otrzymała zza Atlantyku m.in. systemy obrony powietrznej Patriot i NASAMS, 38 systemów artylerii dalekiego zasięgu HIMARS, prawie 200 zestawów artylerii lufowej czy ponad 2 mln sztuk amunicji 155 mm. Europejscy sojusznicy dostarczyli za to znacznie więcej czołgów (sama Polska ponad 350 sztuk), ale również system Patriot (Niemcy) czy samoloty MiG-29 (Polska i Słowacja) oraz nowoczesne systemy artyleryjskie (m.in. Francja i Szwecja).

