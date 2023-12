„Mamy nowy etap wojny i to jest fakt. Ogólnie zima jest nową fazą wojny” – oświadczył szef państwa w rozmowie, której fragmenty cytują w piątek media w jego kraju.

Zełenski wskazał, że armia ukraińska nie zamierza się poddawać, jednak w tej chwili nie osiągnęła rezultatów, których by sobie życzył.

Reklama

„Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi i z tego nie jestem zadowolony. Nie otrzymaliśmy uzbrojenia, które chcieliśmy dostać, i też nie mogę być z tego zadowolony, ale i nie mogę na to narzekać” – podkreślił.

„Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać, że powinniśmy skapitulować. Wierzymy w swoje działania. Walczymy o to, co do nas należy” – oświadczył Zełenski cytowany m.in. przez agencję Interfax-Ukraina.

Reklama