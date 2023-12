Państwowa Straż Graniczna Ukrainy poinformowała w poniedziałek, że rozpoczęła odprawy pustych ciężarówek wyjeżdżających do Polski. Przepuszczane są one przez przejście graniczne Uhrynów-Dołhobyczów. Zdaniem Kijowa w perspektywie pozwoli to odblokować wszystkie punkty na wspólnej granicy.