"Dziś świat czci pamięć milionów ofiar Holokaustu. Zbrodni nazistów, która nigdy nie będzie zapomniana. Spowodowanej przez człowieka katastrofy, która zabrała życie milionów niewinnych ludzi. Zabitych zostało sześć milionów Żydów..." - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Jak dodał, "każde nowe pokolenie ma znać prawdę o Holokauście". "Jest to bardzo ważne, by ludzkie życie pozostawało największą wartością dla wszystkich narodów świata" - kontynuował prezydent.

Zełenski zaznaczył, że należy też pamiętać o "wyczynie tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, czy zło przegra, ale mimo wszystko zachowywali w swojej duszy dobro i ratowali życie innych".

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez ONZ, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Jego datę wyznaczono na 27 stycznia, rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną w 1945 roku niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Niemcy zamordowali w Auschwitz co najmniej 1,1 mln osób. 90 proc. ofiar to Żydzi.