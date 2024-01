KMIS sprawdził dystans społeczny pomiędzy mieszkańcami Ukrainy a poszczególnymi grupami narodowościowymi, posługując się tzw. skalą Bogardusa. Pokazuje ona, jak bliskie relacje dopuszczają ankietowani w odniesieniu do przedstawicieli danej grupy etnicznej w skali od 1 (gotowość do zaakceptowania jako członka rodziny) do 7 (brak zgody na wjazd na terytorium państwa).

Najniższy poziom uprzedzeń - 2,03 pkt - mieszkańcy Ukrainy deklarują wobec swoich ukraińskojęzycznych rodaków. Tuż za nimi - na najniższym poziomie wśród obcokrajowców - znaleźli się Polacy ze wskaźnikiem 2,93 pkt. Trzecie miejsce przypadło rosyjskojęzycznym Ukraińcom – 2,95 pkt. „W ciągu roku, od października 2022 do października 2023, pogorszyło się nieco nastawienie wobec rosyjskojęzycznych Ukraińców” – odnotowali autorzy badania.

Kolejne pozycje zajęli: Kanadyjczycy i Amerykanie (3,04 i 3,07 pkt), Niemcy (3,32 pkt), Francuzi (3,35 pkt) oraz mieszkający na Ukrainie Żydzi (3,39 pkt). W skali pomiędzy 4,04 a 4,75 pkt znaleźli się Białorusini będący mieszkańcami Ukrainy, Rumuni, Afrykańczycy i Romowie.

Listę zamykają mieszkający na Ukrainie Rosjanie (4,96 pkt), Białorusini z Białorusi (5,30 pkt) oraz Rosjanie będący mieszkańcami Rosji (6,38 pkt).

Badanie przeprowadzono w dniach 29 września-9 października 2023 r. metodą wywiadów telefonicznych na grupie 1010 obywateli w wieku powyżej 18. roku życia we wszystkich regionach Ukrainy prócz okupowanego przez Rosję Krymu. (PAP)