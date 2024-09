Zełenski i Scholz chcą Rosji na konferencji pokojowej

„Uważam, że nadszedł czas, aby przedyskutować, w jaki sposób możemy wyjść z tej sytuacji wojennej i osiągnąć pokój szybciej, niż się obecnie wydaje” – powiedział Scholz, którego wypowiedź cytuje agencja dpa.

Kanclerz pytany, czy powinna odbyć się kolejna konferencja pokojowa, odparł, że „na pewno będzie kolejna konferencja pokojowa”. „A prezydent (Ukrainy Wołodymyr Zełenski) i ja zgadzamy się, że na jednej z nich musi być też Rosja” – dodał Scholz.

Zełenski a zniszczenie gazociągu Nord Stream

Agencja dpa oceniła, że szef niemieckiego rządu uniknął odpowiedzi na pytanie dotyczące zaufania dla prezydenta Ukrainy po doniesieniach, jakoby obywatel Ukrainy był zaangażowany w sabotaż na gazociągu Nord Stream. „Mam dobre relacje z Wołodymyrem Zełenskim. Jednocześnie jest dla mnie absolutnie jasne, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona” – podkreślił Scholz.

W piątek prezydent Zełenski spotkał się z kanclerzem Scholzem we Frankfurcie nad Menem. Politycy omówili m.in. przygotowania do drugiego szczytu pokojowego ws. Ukrainy – przekazał prezydent Ukrainy, która stara się o zatwierdzenie własnego planu pokojowego przez społeczność międzynarodową. Jak przypomniała dpa, podczas konferencji pokojowej ws. Ukrainy w czerwcu wiele krajów zgodziło się już na ten plan. W negocjacje nie jest zaangażowana Rosja. Plan pokojowy Kijowa przewiduje m. in. wycofanie wojsk rosyjskich ze wszystkich obszarów Ukrainy, wypłatę reparacji przez Rosję oraz pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej wszystkich polityków i wojskowych odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)