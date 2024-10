Przygotowania do sezonu grzewczego

"Jesteśmy gotowi na ten sezon grzewczy i stabilne dostawy energii elektrycznej dla naszego biznesu. Oczywiście są to bardzo złożone decyzje, bardzo złożone programy, które są wdrażane. Kluczowe jest to, że mamy wyniki i można je odczuć. Dziś możemy mówić o drugim miesiącu bez przerw w dostawach prądu" - oświadczył minister.

"Stabilne dostawy energii elektrycznej mają kluczowe znaczenie dla biznesu. W tym roku ponieśliśmy znacznie większe straty w sieci energetycznej, a ataki ze strony agresora stały się bardziej złożone i masowe. Powiedziałbym, że nawet droższe. Wróg koncentruje się na osiągnięciu celu i nie oszczędza pieniędzy" - zaznaczył Hałuszczenko.

Skala rosyjskich ataków na sieć energetyczną

"Ostatnie zmasowane rosyjskie uderzenie w system energetyczny 26 sierpnia obejmowało 236 różnych środków ataku. Kosztowało to Rosję około 1,2-1,3 miliarda dolarów za uderzenie. Widzimy więc, że Rosja modyfikuje swoje ataki i broń" - zauważył minister.

Według Hałuszczenki konsekwencje dla energetyki są bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o utrzymanie systemu elektroenergetycznego. "Muszę szczerze powiedzieć, że stabilne dostawy energii elektrycznej będą zależały od samego faktu ataków. Rosja nadal atakuje Ukrainę, ale nie każdej nocy sieć energetyczna jest atakowana. Jeden z ważnych elementów w takich przypadkach to system obrony powietrznej" - zauważył.

Wyzwania energetyczne w trzeciej zimie wojny

"Dla nas to trzecia zima podczas wojny. Nadal bardzo ważne jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań, które pozwolą nam zaopatrywać się w energię elektryczną w przypadku sytuacji krytycznej. Z punktu widzenia globalnego sektora energetycznego kraju jesteśmy gotowi zapewnić stabilny przepływ i dostawy energii elektrycznej dla naszych obywateli" - stwierdził minister.

Import mocy i plany na przyszłość

"W 2024 roku do Ukrainy sprowadzono z zagranicy około 600 megawatów mocy dla obiektów energetycznych, które mogą pracować w trybie aktywnego konsumenta, w przypadku niedoboru sprzedawać energię elektryczną do sieci ogólnej. A do końca 2024 r. i na początku 2025 r. firmy planują realizację dużych projektów o mocy do 2 gigawatów" - przekazał Hałuszczenko.

Rola aktywnego konsumenta w sektorze energetycznym

Według ministra koncepcja aktywnego konsumenta daje firmom możliwość bycia uczestnikiem rynku. "Jest to dodatkowa działalność biznesowa dla każdego sektora gospodarki. Rozwiązujesz dwie kwestie: zabezpieczasz się na wypadek krytycznej sytuacji w systemie. A po drugie, masz oddzielny biznes - sprzedaż odpowiedniej energii elektrycznej" - podkreślił minister.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)