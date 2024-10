Produkcja armatohaubic Bogadana rośnie

1 października 2024 roku podczas otwarcia II Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego DFNC2 prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński pochwalił się mocami ukraińskiego przemysłu obronnego. Zdaniem polityka produkcja ukraińskich systemów artyleryjskich zwiększyła się i obecnie wynosi 18-20 sztuk w skali miesiąca. Liczby te są zbieżne z nieoficjalnymi szacunkami ekspertów.

Mówiąc o systemach artyleryjskich należy myśleć o nowych ukraińskich armatohaubicach 2S22 Bogdana. Tak duże wolumeny mogą być zaskoczeniem, ponieważ w kraju trwa wojna, a ich produkcja rozpoczęła się stosunkowo niedawna. W maju 2022 roku prototyp armatohaubicy trafił na front. W czerwcu 2022 roku uczestniczył w ostrzelaniu przejętej przez Rosjan Wyspy Węża. Znajduje się ona 35 km od brzegu, co było potwierdzeniem 40 km zasięgu Bogdany.

W styczniu 2023 roku rozpoczęto produkcję seryjną 2S22 Bogdany. Pierwsze sztuki miały trafić do żołnierzy już po kilku miesiącach. 21 lipca 2023 roku 2S22 została oficjalnie przyjęta na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy. W grudniu 2023 roku według ukraińskiego serwisu „Ekonomiczna Prawda” w Ukraińskiej armii służyło już 30 Bogdan. Oznaczałoby to średnio 2-3 armatohaubic miesięcznie.

Ukraiński przemysł zbrojeniowy włączył wyższy bieg

Produkcja jednak nadal rosła. Już w kwietniu 2024 roku Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski, ogłosił, że produkcja osiągnęła już pułap 10 armatohaubic miesięcznie. To więcej niż docelowe moce produkcyjne francuskich Cesarów czy polskich Krabów (były plany mówiące o 110 Krabach rocznie). Ostatnie doniesienia mówiące o produkcji 18-20 armatohaubic miesięcznie pokazują, że Ukraina skutecznie zwiększa swoje zdolności w tym zakresie.

Wzrosła nie tylko produkcja Bogdan. Zdaniem ukraińskiego prezydenta obecnie produkowane na Ukrainie jest 25-krotnie więcej amunicji moździerzowej i artyleryjskiej niż przed wojną. Z kolei produkcja dronów osiągnęła oszałamiające 4 mln sztuk rocznie. Oczywiście przytłaczająca większość obejmuje proste i tanie w produkcji drony FPV, ale same liczby robią duże wrażenie.

2S22 Bogdana aktywnie uczestniczy w walkach. Według serwisu Oryx Ukraina utraciła już osiem armatohaubic Bogdana. Oznacza to, że ich liczba w ukraińskiej armii stale rośnie. To niezwykle ważne, ponieważ wysokie zużycie poradzieckiej artylerii sprawia, że możliwości Ukrainy systematycznie maleją. Bez dostaw z Zachodu oraz własnej produkcji niemożliwe byłoby powstrzymywanie Rosyjskich postępów.

Dlaczego kołowa 2S22 Bogdana?

Warto jednak pamiętać, że armatohaubica armatohaubicy nierówna. Uczciwie należy przyznać, że kołowe armatohaubice są prostsze oraz tańsze w produkcji od gąsienicowych. Ukraina zakupiła w 2022 roku 54 Kraby za 3 mld zł, co daje nieco ponad 50 mln zł za sztukę. Oczywiście umowa obejmowała z pewnością nie tylko armatohaubice (a także np. pakiet logistyczny czy szkoleniowy), ale pokazuje to, że gąsienicowy Krab nie jest tani. Tymczasem koszt kołowej Bogdany wynosi ok. 3 mln dol., czyli ok. 12 mln zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że Ukraińska produkcja jest możliwa m.in. dzięki finansowemu wsparciu (np. Danii) oraz możliwości współpracy z zachodnimi przedsiębiorstwami. Ukraina na dodatek wykorzystuje do produkcji istniejące podwozia (które przebudowuje), co jeszcze bardziej obniża cenę i umożliwia wzrost miesięcznej liczby wyprodukowanych Bogdan.

Ukraina dodatkowo pracuje nad ciągnioną wersją działa 2S22 Bogdana. Pozwoliłoby to na zmniejszenie kosztów produkcji. Kilka dni temu Ukraińcy zaprezentowali ciągnioną wersję 2S22 Bogadana. Działo zostało zamontowane na łożu systemu 2A36 Hiacynt-B. Ukraińska generalicja doskonale rozumie, że wygranie z Rosjanami wymaga dużych dostaw sprzętu wojskowego. Zamiast skupić się (jak Zachód) na małej liczbie bardzo zaawansowanych platform, Ukraina postanowiła masowo produkować przyzwoity (choć z pewnością nie aż tak zaawansowany) jakościowo sprzęt. Dużą zaletą nowej armatohaubicy jest kaliber 155 mm. To podstawowy kaliber w NATO, co sprawia, że większa jest także dostępność amunicji.