Rosyjskie firmy w Indiach

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, co najmniej osiem rosyjskich firm rozpoczęło operacje w Indiach, zaś ich liczba rośnie – powiedział w wywiadzie ukraiński ambasador w Indiach Oleksandr Poliszczuk. Tymczasem Ukraina dzieliła się informacjami wywiadowczymi z rządem w New Delhi.

Rosja wykorzystuje wszystkich możliwych narzędzi, aby ukryć swoje biznesy w Indiach – powiedział ambasador. Indyjskie firmy, które są zaangażowane w handel z rosyjskimi podmiotami, mogą zostać osankcjonowane przez USA oraz ich sojuszników, a to z kolei może osłabić reputację Indii jako wiarygodnego partnera – dodał.

Zachodnie firmy chcą mieć 100-proc. pewność, że ich technologie nie trafią do Rosji – wyjaśnił ambasador.

“Bardzo cenimy naszą polityczną relację z Indiami” – powiedział ambasador. „I chcemy to kontynuować w taki sposób, aby Indie miały do nas zaufanie” – zaznaczył.

Amerykańskie sankcje

W ubiegłym miesiącu amerykański departament skarbu nałożył sankcje na 19 indyjskich firm, a także na podmioty z Chin i Turcji, za sprzedaż Rosji towarów służących Moskwie do utrzymywania machiny wojennej. Wśród firm objętych sankcjami znalazła się Shreya Life Sciences. Ta firma farmaceutyczna z Bombaju eksportowała zaawansowane półprzewodniki Nvidii do Rosji.

W odpowiedzi na kroki USA Indie poinformowały, że choć indyjskie firmy nie łamią żadnych lokalnych praw, to rząd uświadamia je w zakresie zasad eksportowych oraz tego, jaki to może mieć na nie wpływ.

Handel Indii i Rosji mocno się rozwija

Premier Indii próbował zrównoważyć stosunki kraju z USA i ich sojusznikami, a Rosją, ale wojna w Ukrainie sprawiła, że relacje z Moskwą znalazły się pod szczególnym nadzorem świata zachodniego. Obecnie Indie są drugim największym dostawcą zakazanych technologii do Rosji. Indie polegają na Rosji w zakresie taniej ropy naftowej oraz sprzętu wojskowego. Minister spraw zewnętrznych Subrahmanyam Jaishankar powiedział w ubiegłym tygodniu, że wymiana handlowa między Indiami a Rosją do 2030 roku będzie warta ok. 100 mld dol. Dziś wartość ta wynosi ok. 66 mld dol.