Warunek Trumpa dla dodatkowych sankcji

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej, że jest gotów nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę.

Apel Zełenskiego do sojuszników

Wzywam wszystkich partnerów, by przestali szukać wymówek, aby nie nakładać sankcji – Europę, USA, G7 i G20” – napisał Zełenski na platformie X.

Trump deklaruje potężne sankcje na Rosję, ale stawia warunek dla krajów NATO
Redukcja konsumpcji rosyjskiej ropy

Konieczne jest obniżenie konsumpcji rosyjskiej ropy, a to zdecydowanie zmniejszy zdolność Rosji do walki. Słyszymy stanowisko USA i to stanowisko powinno być usłyszane przez wszystkich tych, którzy wciąż wybierają dostawy z Rosji, a nie od innych partnerów” – dodał prezydent Ukrainy.