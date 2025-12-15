Sankcje na flotę cieni

Flota cieni to wysłużone statki transportujące rosyjską ropę naftową, których Kreml używa do sprzedawania surowca po cenach wyższych niż limit przewidziany międzynarodowymi sankcjami za inwazję Rosji na Ukrainę.

Dodatkowe sankcje obejmują podmioty i osoby umożliwiające funkcjonowanie tej floty. Wśród nich są firmy żeglugowe będące właścicielami i operatorami statków.

UE objęła też sankcjami 14 osób i podmiotów na podstawie unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Chodzi o działania destabilizujące sytuację w unijnych krajach, np. dezinformację.

Z Brukseli Łukasz Osiński